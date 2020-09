Psycho Donia : « J'ai rencontré un homme qui considère la fille de son ex comme son enfant, cela me dérange » Rédigé par Sabah Babelmin | Mercredi 16 Septembre 2020 à 11:30





Je suis maman divorcée avec une petite fille et je compte refaire ma vie. J’ai rencontré un homme mais je bloque sur un détail de sa vie.



Il est divorcé et n’a pas eu d’enfants. Mais son ex-femme a une fille et il la considère comme sa fille, il prend soin d’elle financièrement comme sa fille. Elle l’appelle papa et lui dit que c’est sa fille. J’ai essayé de discuter avec lui en lui donnant mon avis, que je trouvais ça malsain, que ce n’était pas sa fille et qu’elle avait un père. Sa réaction m’a surpris, il s’est mis en colère.



Je voudrais savoir quels sont ses droits par rapport à cet enfant ? Comment dois-je réagir ? Dois-je l’accueillir chez moi comme ma / sa propre fille ? A-t-elle réellement sa place dans la famille en tant que membre ? Dois-je faire des concessions pour elle et m’organiser pour les vacances, les week-ends et lui préparer sa chambre lors des visites ? Peut-il rester en contact permanent avec son ex-femme ? A-t-elle le droit de lui demander des compensations chaque mois ? Et surtout, quelle est ma place dans tout ça, si je me marie avec lui ?



J’ai beaucoup de questions qui fusent et je ne sais comment je dois me comporter face à cette situation. Je n’arrive pas à m’engager avec lui à cause de ces détails qui me pèsent. Je m’en remets à Dieu et essaye d’être une bonne personne. Que Dieu me pardonne et me donne la force d’accepter cette situation, si celle-ci est légitime.



Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Donia,



Vous posez plein de questions qui relèvent de la compétence d’un juriste. Il est donc préférable d’aller consulter un avocat du droit de la famille pour lui poser toutes ces questions. Pour ma part, je vais vous répondre en tant que thérapeute.



Sachez que vous ne pourrez pas changer cet homme, il est attaché à cette fille et la considère comme sa propre fille, elle répare probablement une situation traumatique de son histoire. Peut-être a t-il perdu une sœur ou n’en a t-il jamais eu ? Peut-être a t-il déjà eu une fille et l’a perdu ?



Pourquoi n’a-t-il pas eu d’enfants avec son ex-femme ? A t-il des problèmes de stérilité ? Son ex-femme avait déjà une fille, ce qui prouverait que le problème ne vient pas d’elle. Pourquoi s’est-il séparé de cette femme alors qu’il garde un lien avec elle via sa fille ? Toutes ces questions doivent trouver des réponses, et c’est lui seul qui est en mesure de vous les donner.



Vous ne pouvez pas lui demander d’abandonner cette fille qui l’appelle papa. Tout ce que vous pouvez espérer, c’est peut-être d’avoir des enfants avec lui, une fille de préférence pour qu’il change d’attitude ?



Cette situation semble vous poser plusieurs problèmes. Alors avant de vous engager avec cet homme, pensez à votre capacité de tolérance et d’amour. Il me semble que cela vous coûte beaucoup de recevoir cette fille, de savoir qu’il l’entretient financièrement elle et sa mère, qu’il la considère comme sa fille.



En tout cas, son histoire avec son ex-femme ne semble pas terminée, cette fille sert de lien entre eux, elle est peut-être d’ailleurs aussi la victime d’une situation très confuse et non bouclée. Patience, ne vous engagez pas avant d’avoir élucidé toutes ces questions.

