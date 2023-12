Des tags islamophobes retrouvÃ©s sur la mosquÃ©e de Guingamp

« dégradée par la haine raciste et antimusulmane »

« pas leur place sur notre sol et l’enquête permettra de confondre les auteurs »

Les tags haineux à l'encontre des musulmans de France se succèdent et se multiplient. Cette fois, c'est à Guingamp, dans les Côtes d'Armor, que des inscriptions hostiles à l’islam et aux musulmans ont été découvertes, vendredi 8 décembre, sur les portes d'un bâtiment abritant une salle de prière.Indigné, le maire (PS) de Guingamp, Philippe Le Goff, a déposé plainte et a témoigné aux musulmans de la commune son entière solidarité. L'association culturelle des musulmans de Guingamp, choquée par ces actions qui ne se sont jamais produites en 40 ans d'existence, a également porté plainte.Plusieurs organisations musulmanes ont partagé leur condamnation comme le Conseil français du culte musulman (CFCM), Musulmans de France (MF) ou encore la Grande Mosquée de Paris, consternée de voir un nouveau lieu de culteLe ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République, a condamné des inscriptions haineuses qui n'ontLire aussi :