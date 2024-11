De vibrants hommages rendus à l'avocat Gilles Devers, ardent défenseur de la cause palestinienne

« pendant plus de 35 ans »

« dévoué »

« un pilier de nos combats, apportant son expertise, sa détermination et son sens aigu de la justice à chaque défi que nous avons affronté ». « Il a marqué l’histoire de notre institution par son engagement sans faille et son soutien indéfectible à la communauté musulmane de Lyon et de France »,

« Pendant plus de quatre ans, Maître Gilles Devers s’est battu courageusement contre la maladie qui l’emporte aujourd’hui. Sa résilience et sa force d’âme resteront une source d’inspiration pour tous ceux qui l’ont connu »

« Aujourd’hui, nous pleurons la perte d’un ami fidèle, d’un défenseur infatigable de la justice, et d’un homme dont les valeurs humaines étaient remarquables. »

« ami »

« le droit était sa vie ». « Placide, sa voix posée, modeste, et pourtant, il était un redoutable juriste, un avocat qui portait haut les valeurs humaines. Toujours disponible pour défendre les causes des sans-grades, de ceux que les grands cabinets d’avocats ne voulaient pas »

« Il travaillait toujours, acharné, cherchait la faille pour s’engloutir sur un point de droit. Il argumentait, démontrait inlassablement que grâce au droit, tout le monde avait sa chance et que la justice devait être au centre de la cité. »

« un homme d’exception qui, pendant plusieurs décennies, a incarné les valeurs de justice et de défense des droits fondamentaux »

« son courage, sa détermination et son combat inlassable pour la justice resteront à jamais une source d’inspiration pour les générations futures ».

« Son héritage continuera d'inspirer et renforcer lutte pour les droits, la justice et la liberté. Maître Devers a incarné la force de la loi face à l'injustice, et la puissance de l'intégrité face à l'oppression. Son départ est une perte immense pour tous ceux qui luttent pour un monde plus juste. (…) Reposez en paix, Maître Gilles Devers. La Palestine vous est éternellement reconnaissante »

Gilles Devers a été,, l’avocatde la Grande Mosquée de Lyon,indique la GML., ajoute-t-elle.Un hommage particulier a aussi été rendu par l’avocat et recteur de la Grande Mosquée de Paris , Chems-Eddine Hafiz, à un homme, undont, fait-il part sur ses réseaux sociaux.Pour la fédération Musulmans de France (MF), qui salue, conclut la Mission de Palestine en France.Lire aussi :