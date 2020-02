De lâ€™islam au christianisme, le parcours singulier de nouveaux convertis retracÃ© dans un documentaire (vidÃ©o)

« Je suis dans le bon chemin, j’en suis persuadé. »

Les nouveaux convertis

« un chemin singulier »

« plus qu'un simple choix culturel et religieux, cette conversion entraîne un renoncement, qu'il faut savoir gérer pour embrasser et vivre pleinement une nouvelle religion choisie »

Le documentaire, diffusé lundi 3 février sur la chaîne KTO (en replay plus bas), s’est intéressé de près aux musulmans qui ont fait le choix de se convertir au christianisme. Des convertis dont le nombre est difficile à quantifier en France mais dont le témoignage est rare.Le documentaire, signé Olivier Vaillant et Cecylia Rançon, met en lumière le parcours de trois convertis, deux hommes et une femme, qui ont chacun ayant empruntévers le christianisme. Tous racontent leur rapport, plus ou moins éloigné, avec l’islam avant de se diriger vers le catholicisme ou le protestantisme. Un choix souvent mal compris autour d'eux, qui les expose au rejet et à une rupture, souvent douloureuse, avec leurs familles et leurs amis.offre un éclairage intéressant sur un phénomène qui n'est pas évident à appréhender. Le documentaire est, en outre, enrichi par les interventions de plusieurs chercheurs, accompagnants de convertis et spécialistes, parmi lesquels deux théologiens que sont Emmanuel Pisani, directeur de l'Institut de science et de théologie des religions (ISTR), et Mohamed Bajrafil , imam de la mosquée d’Ivry-sur-Seine, qui prennent le soin de rappeler que les violences physiques et psychologiques envers les personnes quittant l’islam sont sans fondement islamique.Pour les réalisateurs de ce documentaire,. Ce qui est vrai pour toutes les conversions.