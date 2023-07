De lâ€™Ã‰tat social-national Ã  lâ€™Ã‰tat social-global - RÃ©flexions autour du travail, de la migration et de lâ€™Ã©galitÃ©

Dans ce contexte, il apparaît clairement que les migrants se trouvent souvent en bas de l’échelle salariale, et sans capital. D’autres dimensions des inégalités, notamment de genre, sont à prendre en compte. Seule la mobilisation sociale et politique peut diminuer ces inégalités et permettre au travail d’être rémunéré dans un cadre plus égalitaire.Enfin, l’éducation est le facteur primordial de réduction des inégalités, tout particulièrement pour les migrants. Si on regarde la part donnée aux 10 % des enfants qui reçoivent le plus, on voit des écarts massifs dans le monde colonial, d’où un héritage éducatif défavorable. Ces écarts se réduisent, ce qui est bien, mais pas assez, les 10 % les mieux dotés en France reçoivent deux à trois fois plus que l’étudiant médian.Par ailleurs, les étudiants migrants non européens, venant souvent de pays pauvres, sont fortement désavantagés car ils doivent s’acquitter de frais bien supérieurs à ceux d’un étudiant français. Ce mécanisme ralentit la réduction des inégalités que subissent de nombreux migrants. Faciliter l’accès aux études supérieures est donc un axe de progrès prioritaire.De façon générale, on ne peut pas réfléchir sur les migrations et les inégalités sans réfléchir à l’accès aux prestations sociales et leur financement par un impôt progressif, national ou transnational. On ne peut pas non plus se restreindre à l’Europe, laissant de côté l’ancien monde colonial : des accords bilatéraux doivent être mis en place.*****est anthropologue et psychologue, directrice de l’Institut Convergences Migrations. Première parution dans le dossier « Conférence internationale Travail en migration /Migration at work », De facto Actu n°2, mis en ligne en juillet 2023 et disponible ici. Lire aussi :