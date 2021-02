Dans un Liban en crise, chefs chrétiens et musulmans appellent « à sauver la nation du désastre »

« la formation immédiate d’un gouvernement de salut national qui ne tienne compte ni des calculs personnels et sectaires ni du traditionnel partage de gâteau entre parties politiques, qui entraîne du chantage de part et d’autre »

« À un moment où l’effondrement s’accélère au Liban avec son cortège de dangers sur l’avenir et le destin national, les conflits entre les hommes politiques persistent, freinant toute tentative de réconciliation, qu’elle vienne de l’intérieur ou de l’étranger »

« sont en contradiction avec la responsabilité du pouvoir et le devoir de fidélité envers le peuple libanais »

« à sauver la nation du désastre vers lequel elle se dirige en raison des calculs erronés et des conflits personnels dont le peuple libanais paye le prix très cher ».

« les oppositions entre les alliances dans les limites d’une dialectique politique saine et légitime »

« grave crise morale »

« Le peuple ne pardonnera pas. L’Histoire n’oubliera pas. »

« un discours politique irréfléchi qui emmène le pays vers l’abîme »

« La solution à la crise libanaise actuelle doit venir de l’intérieur parce que les forces étrangères ne sont pas des associations caritatives et ne préserveront les intérêts ni du Liban ni de ses fils »

« former un gouvernement de sauvetage »

Alors que le Liban est secoué depuis des semaines de contestation liées à la crise économique et à une gestion de la pandémie jugée chaotique, les responsables religieux du pays tirent la sonnette d’alarme et exhortent la classe politique à prendre des décisions fortes.Dans un communiqué publié le 27 janvier, les leaders chrétiens et musulmans ont exigé, rapporte L'Orient Le Jour , affirme-on dans le texte, estimant que de tels comportementsDe fait, les religieux enjoignent la classe politique libanaiseIls exhortent également les décisionnaires à respecter la Constitution libanaise et les accords de Taëf, qui maintiennent, indique de son côté Vatican News Cette dialectique doit permettre notamment d'accorder la priorité aux intérêts du peuple et de permettre de préserver la paix civile et les valeurs de la coexistence. En l’absence de mesures fortes, les représentants de culte disent craindre que cettene soit fatale au Liban.Le président du Conseil supérieur chiite, le cheikh Abdel Amir Kabalan, a lui aussi fait part de ses inquiétudes, pointant du doigt, a-t-il affirmé, enjoignant, lui aussi, les tenants du pouvoir àLire plus :