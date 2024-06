Sur le vif Corbeil-Essonnes : un groupe scolaire musulman fermé sur ordre de la préfecture Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 25 Juin 2024 à 18:45





La préfecture de l’Essonne a pris la décision, par arrêté du 18 juin, de fermer l'établissement privé hors contrat La Lumière du Savoir, situé à Corbeil-Essonnes. Cette décision de fermeture administrative définitive? annoncée lundi 24 juin, a été prise en raison d'un apprentissage non conforme « au regard des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture » et de « manquements persistants concernant la sécurité des élèves » , fait-on savoir dans un communiqué.



Lors d’un contrôle effectué au sein du groupe scolaire bilingue franco-arabe le 14 décembre 2023, par les services de l'Éducation nationale et de la préfecture, « il a été constaté que, malgré la mise en demeure du 13 mars 2023 de l'établissement d'améliorer la qualité des enseignements dispensés, ceux-ci ne permettaient toujours pas aux élèves un apprentissage conforme au regard des exigences du socle commun. Par ailleurs, des manquements persistants concernant la sécurité des élèves ont également été relevés » , détaille la préfète de l'Essonne, Frédérique Camilleri. Celle-ci avait été saisie par le recteur de l'Académie de Versailles qui assure, avec les services de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale, qu’un accompagnement les familles « dans leurs démarches de rescolarisation » soit mise en place.

L’établissement se défend contre « l'arbitraire de l'Etat » « politique » prise en pleine période d'examens scolaires (brevet et baccalauréat), « aux motifs fallacieux que l'établissement n'a pas amélioré la qualité des enseignements dispensés et qu'il existait des manquements persistants concernant la sécurité des élèves ».



Dans sa réponse aux services de l'Etat, la direction « a démontré l'excellence de ses pratiques pédagogiques (méthode Montessori, méthode Singapour...), parcours Collège en 3 ans et Lycée en 2 ans pour ses meilleurs élèves et accompagnement renforcé pour tous les élèves en difficulté. Les exigences du socle commun sont, de fait, parfaitement respectées » . Quant à la sécurité des élèves, « le périmètre du groupe scolaire est complètement sécurisé, avec un système de caméras et un protocole d'accès empêchant toute intrusion extérieure ».



« Malgré nos échanges constants avec les administrations de tutelle et toute notre bonne volonté, prenant en otage près de 300 élèves français (…), leurs familles et une trentaine de salariés, l'Etat instrumentalise la situation politique délicate que vit le pays alors que, plus que jamais, la Nation a besoin d'unité, de solidarité et de s'investir totalement pour la réussite de tous les enfants de la République » , se défend le conseil d’administration, parti pour contester une « décision inique » qui signe « l'arbitraire de l'Etat » . « Après plus de dix ans d'existence, fort de ses très bons résultats aux examens nationaux, le groupe scolaire la Lumière du Savoir est confiant dans la justice administrative de notre pays pour faire valoir le droit, la justice et l'intérêt supérieur des enfants. »



Nice : la fermeture du collège Avicenne jugé disproportionnée par le rapporteur public du tribunal administratif







