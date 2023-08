Contre Civitas, le CFCM dÃ©nonce les dangers de l'extrÃªme droite

« S'attaquer à une minorité, quelle qu'elle soit, c'est s'attaquer à la France dans son ensemble. »

« Le CFCM n'a cessé d'alerter sur les dangers des idéologies qui ont pour soubassement le rejet de l'autre. Quelle que soit leur cible d'aujourd'hui, aucune minorité n'en sera à l'abri. C'est d'ailleurs ce que nous a prouvé l'histoire par le passé »

« Non, l'extrême droite n'a pas changé sur le fond. Seulement ses cibles peuvent varier d'une période à l'autre. Mais le soubassement restera toujours le même : le rejet et la haine de l'autre qui est différent. Et bien qu'elle tente de dissimuler certaines de ses haines, sa nature réelle finira toujours par refaire surface »

« un avertissement de plus à l'ensemble des forces vives de la nation : face aux idéologies racistes, quelle que soit le groupe ethnique ou religieux qui est visé, il ne faut jamais baisser la garde ou tomber dans une forme de naïveté »

C'est ainsi que le Conseil français du culte musulman (CFCM) réagit, mercredi 9 août, à la polémique suscitée par les propos antisémites tenus lors de l'université d'été de Civitas et qui valent aujourd'hui au mouvement catholique d'extrême droite d'être menacé de dissolution.