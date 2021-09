Centrafrique : l'amitié entre un imam et un cardinal, unis pour la paix, au cœur du film « Sìrìrì »

« siriri »

« une inspiration pour chacun de nous ».

« Ces sept ans de conflit et d’histoire de l’un des plus grands pays du continent africain sont peu documentés. La prédation des bandes armées, des politiques comme des chancelleries et des entreprises étrangères crève tellement les yeux qu’elle paraît une caricature grotesque du post-colonialisme et de la mondialisation. Pourtant le drame se déroule à huis clos et dans l’indifférence générale. Rares sont les témoins et encore plus rares les images »

« un témoin de l’histoire »

Sìrìrì

Ensemble, ils prêchaient la paix (en sango) dans un pays déchiré par des années d'un conflit sanglant . Aujourd’hui, l’imam Oumar Kobine Layama n’est plus. Mais le cardinal Dieudonné Nzapalainga poursuit le combat avec d’autres leaders religieux, pour des lendemains meilleurs en République centrafricaine malgré les obstacles qui se dressent devant eux. En cela, Manuel von Stürler veut faire de son film, indique le réalisateur, qui se perçoit commequ'il a fièrement documenté avec