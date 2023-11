CJUE : une administration peut interdire comme autoriser le port de signes religieux Ã  ses agents

Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une administration publique peut interdire « le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses » à tous ses employés, y compris pour ceux et celles ne sont pas au contact avec le public, ceci dans le but « d’instaurer un environnement administratif totalement neutre ». « Une telle règle n’est pas discriminatoire si elle est appliquée de façon générale et indifférenciée à l’ensemble du personnel de cette administration et se limite au strict nécessaire » , estime la CJUE dans un arrêt rendu mardi 28 novembre.



Cette décision fait suite à la saisine du tribunal du travail de Liège, en Belgique, qui se demande si la règle de neutralité stricte imposée par la commune d’Ans, en Région wallone, engendre une discrimination contraire au droit de l’Union européenne. Engagée en 2016, une employée de la mairie exerçant ses fonctions de chef de bureau principalement sans contact avec les usagers du service public s’est vu interdire de porter le voile qu’elle a commencé à porter en 2021.



« Dans la foulée, la commune a modifié son règlement de travail et impose dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité : toute forme de prosélytisme est interdite et le port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés » , a rappelé la CJUE. L’employée, qui s’estime victime d’une discrimination fondée sur la religion, avait alors porté plainte.