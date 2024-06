Société Bonneil-sur-Marne : un drame évité pendant l'Aïd al-Adha après l'intrusion d'un individu armé Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 16 Juin 2024 à 18:04

Un individu armé a fait intrusion en pleine prière de l'Aïd organisé dimanche 16 juin à Bonneil-sur-Marne, en région parisienne.



L'Aïd al-Adha aurait pu virer au drame à Bonneil-sur-Marne sans la vigilance des fidèles. Dans cette commune du Val-de-Marne, un individu armé a fait irruption au cours d’une prière de l'Aïd dimanche 16 juin. Plus de 2 000 personnes étaient alors réunies le matin au gymnase Eugénie Cotton pour célébrer l'événement organisé par l'association Essalam.



L'homme, « rapidement signalé par son comportement anormal » , a été maîtrisé par des habitants, selon le maire Denis Oztorun, présent pour l'occasion afin de saluer les fidèles « comme il est de coutume républicaine et laïque pour l'ensemble des cultes » . Mais « la fête a été gâchée » , s'est indigné l'édile, qui parle dans un communiqué de « choc et gravité » .



« Avant que l'individu puisse tirer avec son arme à feu, des citoyens présents autour de lui ont immédiatement pu le désarmer, en même temps que nous appelions les forces de l'ordre. Je me suis personnellement interposé physiquement, avec d'autres concitoyens courageux, pour que la situation ne dégénère pas et pour éviter le pire » , a raconté le vice-président de l'Association des maires de France, remerciant au passage l'ensemble des habitants présents « pour le sang-froid et l'esprit de responsabilité dont chacun-e a fait preuve pour éviter la panique » .

« Eviter toute spéculation malsaine » « Je leur redis qu'à Bonneuil, nous sommes une famille et que nous panserons ensemble les blessures causées par ce drame » , a-t-il poursuivi, comptant exiger rapidement des autorités compétentes la mise en place d'une cellule psychologique.



La police a rapidement interpellé l'homme dont les mobiles restent inconnues. Denis Oztorun, affilié au Parti communiste, a appelé à « éviter toute spéculation malsaine sur les raisons de cet acte dont les conséquences auraient pu être dramatiques » . Avant de conclure : « Dans le contexte actuel, n'ajoutons pas de braise sur le feu dont se régalerait l'extrême droite, et restons unis pour faire vivre et prévaloir nos valeurs de fraternité, de cohésion sociale, de solidarité et de paix. »









