Belgique : le prÃ©dicateur musulman Rachid Haddach est mort

Le prédicateur belge musulman Rachid Haddach est mort dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février à l'âge de 49 ans des suites d'une longue maladie.



Le prédicateur, qui enseignait dans plusieurs mosquées et écoles en Belgique, était notoirement connu pour ses prêches qui l'ont popularisé auprès d'une partie de la jeunesse musulmane francophone dans les années 1990 et 2000.



Rachid Haddach, dont la vision conservatrice de l'islam lui a valu des accusations de radicalisme par ses détracteurs, avait diminué ses activités de prédication ces dernières années pour faire face à son cancer.



Plusieurs milliers de personnes - entre 5 000 et 10 000 personnes selon la presse belge - se sont rendues, lundi 3 février, à la mosquée Al-Khalil, à Molenbeek-Saint-Jean, près de Bruxelles, pour une prière mortuaire organisée en présence de sa famille, avant son inhumation le même jour au cimetière de Bruxelles, situé sur la commune d'Evere.