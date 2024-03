Belgique : la Turquie mécontente de la participation du Premier ministre à un iftar du Ramadan

« Tant que ce conflit perdure et au plus il fait de victimes, plus il se répercute sur les communautés du monde entier. C’est la dernière chose que nous devrions laisser se produire aujourd’hui. C’est pourquoi des initiatives telles que cette soirée de rupture du jeûne, qui rassemble les gens, sont si importantes »,

« Le meilleur rempart contre la haine est de continuer à se rencontrer et à se rapprocher les uns des autres en tant qu’êtres humains, et de lutter contre les divisions. Que ce Ramadan, plus que jamais, démolisse les murs et construise des amitiés. »

Au cours de la soirée, Alexander De Croo a évoqué la situation dans la bande de Gaza, réitérant son appel au cessez-le-feu qu’il formule depuis des mois.a déclaré le Premier ministre.Lire aussi :