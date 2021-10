Belgique : après des accusations d'extrémisme visant l'EMB, une « chasse aux musulmans » dénoncée

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a fait savoir, mercredi 6 octobre, sa consternation face aux fuites « systématiques » de rapports de la Sureté de l’Etat « lorsqu’il s’agit des rapports sur les musulmans et leurs institutions ».



Dénonçant une « chasse aux musulmans » , l’organisation musulmane a exprimé sa « vive inquiétude » devant une pratique « inconcevable dans un Etat de droit » , ces rapports devant rester « des documents confidentiels et être traités avec prudence par ceux qui ont une habilitation d’y accéder et la responsabilité de les protéger » .



Cette prise de position de l’institution intervient après que la chaîne flamande VRT a relayé quelques jours plus tôt un rapport de la Sureté de l’Etat selon lequel la mosquée Sultan Ahmet de Heusden-Zolder jouerait un rôle « important » dans la propagation de l'extrémisme dans le Limbourg, en Wallonie. Or, le lieu de culte est dirigé par Mehmet Üstün, qui n’est autre que le président de l’EMB depuis 2018.