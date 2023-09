Baha : Â« Vite mariÃ©s aprÃ¨s la mort de sa premiÃ¨re femme, notre vie Ã  deux est une catastrophe Â»

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Baha : « Vite mariés après la mort de sa première femme, notre vie à deux est une catastrophe » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 23 Septembre 2023 à 08:00





Nous sommes mariés depuis moins de deux ans et notre mariage est une catastrophe. Mon mari n'a pas attendu longtemps pour se remarier après le décès de sa première femme. Quelques jours après son enterrement, on se parlait au téléphone car il était déjà sur un site de rencontres musulman.



J'ai d'abord été choquée, secouée par une telle rapidité à rechercher une autre personne alors qu'ils avaient vécu 34 ans ensemble ! Je n'ai pas voulu juger et je me suis dit qu'on a chacun notre seuil de tolérance. En juillet 2021, nous avons donc fait le mariage religieux et le mariage civil en février 2022. Je ne suis venue habiter chez lui qu’en décembre dernier car je trouvais cela très difficile.



Tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive dans sa maison. Je me suis retrouvée à faire le ménage et la cuisine sans arrêt, aucune intimité car ses enfants adultes vivent chez lui, et il a commencé à me parler comme à une employée de maison. Il m'a dit à plusieurs reprises que je ne devais pas rien toucher sans demander... J'ai très mal vécu ces réflexions. Et d'autres conflits se sont greffés là-dessus.



J'ai essayé de comprendre la situation en posant des questions. Est-ce qu'il se sent mal par rapport à ses enfants en ma présence ? Est-ce qu'il culpabilise de s'être remarié si vite? Et là, il a fait un bond du canapé et m'a dit : « Dehors ! Sors de chez moi, tu me dégoûtes ! »



Je suis partie deux mois et je suis revenue car il m'a dit qu'il regrettait... Mais depuis mon retour, je ne le supporte plus, je ne dors pas dans sa chambre, nous n'avons pas eu de rapports depuis plusieurs mois. J'ai perdu confiance en lui et toute l'estime que j'avais pour lui. Il répète tout à sa famille, nous n'avons aucun secret de couple. Nous avons presque 60 ans, nous n'avons normalement besoin de personne pour solutionner nos problèmes !



Tout ça m'a éloignée de lui et mon cœur ne ressent plus rien pour lui, je le trouve vil et sans consistance. J'envisage un divorce, il est d'accord. Il est d'accord pour tout d'ailleurs... Que je reste ou que je parte, c'est pareil. Je n'arrive pas à comprendre une telle froideur, un tel détachement. Merci de m'aider à y voir plus clair.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



En effet, que pensez-vous aujourd’hui de cet homme qui ne fait pas le deuil d’une longue relation avec la mère de ses enfants et qui se hâte de retrouver une femme pour tenir son ménage ? Pensez-vous qu’il a pu avoir d’authentiques sentiments pour vous ? N’avez-vous pas fait preuve d’innocence ? Avez-vous assez réfléchi à ce que cet homme est capable de mettre en place dans son seul intérêt ? C’est de l’aveuglement de votre part, non ? Souvent dans ces situations de hâte, on fantasme sur l’autre sans prendre la peine d’apprendre à le connaître, et une fois mariés, c’est, comme vous dites, la catastrophe.



Si vous divorcez, je vous recommande de prendre votre temps pour apprendre à connaître la personne suivante et établir des règles de vivre ensemble dans le respect mutuel l’un de l’autre. Le problème est peut-être là, vous ne semblez pas vous respecter vous-même et il vous est donc difficile de vous faire respecter.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com