Bac 2020 en contrÃ´le continu : ce quâ€™en disent les syndicats

Les réactions après l'annonce de l’annulation des épreuves de fin d’année, aussi bien celles du baccalauréat que du brevet, CAP, BEP et BTS, ont généré de multiples réactions vendredi 3 avril. Entre enthousiasme, craintes et dégoût, les élèves sont partagés de voir leur diplôme validé ou non sur la base du contrôle continu. En revanche, du côté des syndicats d'enseignants et de parents d'élèves, c’est le sentiment de soulagement qui semble l’emporter bien que cette situation, générée par une crise sanitaire sans précédent en France, ne les satisfasse pas.Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire,. Elle a tout de même salué auprès de l'AFPC’estface àa signifié Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et des collèges (SNALC).Même son de cloche pour le Syndicat national de l’enseignement privé (SNEP-UNSA), qui estime que, s'est, pour sa part, félicité Rodrigo Arenas, vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), qui insiste sur la nécessité de. Une fois la crise sanitaire passée,, a estimé Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SE-Unsa,Lire aussi :