Au procès Hamel, le verdict rendu, « reste présente à ma foi la justice de Dieu »

A l'issue de trois semaines de débats, le verdict dans le procès de l'assassinat du père Jacques Hamel est tombé mercredi 9 mars. Les trois accusés présents au box, des membres de l’entourage des deux auteurs de l'attentat contre l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016, ont été condamnés par la cour d'assises spéciale de Paris à des peines allant de 8 à 13 ans de réclusion criminelle.Jugés pour, ils encouraient jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle. La peine la plus lourde, 13 ans, a été attribuée à Jean-Philippe Jean Louis dont la culpabilité a été jugéeest aussi le plus jeune des accusés.A 25 ans, il a été présenté comme ayant été unde l’idéologie de Daesh sur la messagerie Telegram et undes départs en Syrie.