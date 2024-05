Au nom de la justice climatique, des personnalités religieuses jeûnent pour interpeller TotalEnergies

« À l’heure du repli sur soi, je jeûne avec mes coreligionnaires pour dessiner, bâtir un monde de paix. Oui cela peut paraître naïf ou être perçu comme un rêve. On dit que les rêves d’aujourd’hui sont les réalités de demain. Alors oui, je veux rêver pour pouvoir construire le monde de demain », a signifié l’imam Kadjoura Baradji. « En islam, le jeûne symbolise la maîtrise de soi, permet la lucidité, la remise en question, le partage, l’empathie, lutter contre l’égoïsme. »



« En jeûnant, je manifeste que j’accepte de remettre en cause mon mode de vie occidental, privilégié, en solidarité avec les populations en Tanzanie et en Ouganda dont les moyens de subsistance sont mis en péril par EACOP, (…) en signe de soutien aux opposants à EACOP qui sont durement et arbitrairement réprimés en Afrique de l’Est et ailleurs, (…) pour dire STOP au pillage de notre planète à la destruction de la biodiversité par quelques-uns à leur seul profit immédiat » , a affirmé Caroline Ingrand-Hoffet.



Pour Noa, « en tant que croyante (juive), je suis guidée par l’idée de faire le bien. Et pour moi, cela implique une responsabilité, celle de ne pas rester passive face à ce qui se passe dans le monde, de ne pas me contenter d’une prière le vendredi soir ou le samedi matin, mais de m’engager contre ceux qui détruisent, qui tuent et qui mettent en péril la vie ».