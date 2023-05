Contre le mégaprojet pétrolier de Total en Afrique, des personnalités religieuses s’enchaînent en plein Paris

« Nous sommes ici corps et âme pour élever un cri de vie contre EACOP. »

« au nom de leurs convictions et de leur foi »

« mortifères »

« immoraux »

« Dans les tuyaux de Total, coule la mort »,

« souligner l'urgence et appeler à un sursaut des consciences pour la justice et le vivant »

Accompagnés de militants pour le climat, neuf personnalités religieuses se sont enchaînées, jeudi 25 mai, à Paris afin de protester contre le projet d'Oléoduc de Pétrole Brut d'Afrique de l'Est (EACOP) et du nouveau champ pétrolier Tilenga, portés principalement par TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie.Ensemble, ces hommes et ces femmes appartenant aux traditions chrétiennes, juive, musulmane et bouddhiste ont bloqué la passerelle Leopold Sedar Senghor, en plein cœur de la capitale, pour demander,, l'abandon immédiat des projetsetde TotalEnergies. Leur action a duré plus de 1 443 secondes, soit 24 minutes, pour symboliser les 1 443 kilomètres du futur oléoduc, deux fois la longueur de la Seine.pouvait-on lire dans la banderole. Cette action coup de poing s’inscrit dans une volonté ferme des participants de, selon l’ONG interreligieuse GreenFaith, à l’initiative de ce blocage inédit pour des personnalités religieuses. avec la branche interconvictionnelle d’Extinction Rebellion (XR-Spi), qui se présente comme un mouvement international de désobéissance civile en lutte contre le dérèglement climatique.