Attentats de Christchurch : une conseillÃ¨re rÃ©gionale de Bretagne condamnÃ©e pour apologie du terrorisme

Société Attentats de Christchurch : une conseillère régionale de Bretagne condamnée pour apologie du terrorisme Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 6 Février 2020 à 15:15

Près d'un an après ses propos islamophobes tenus dans la foulée des attentats de Christchurch, une élue de Bretagne, anciennement Front national, a été condamnée pour apologie du terrorisme.







Cette conseillère régionale de Bretagne, une élue ex-Front national, avait été poursuivie après un tweet posté le jour même des



« Tuerie en (Nouvelle-Zélande) : œil pour œil » , avait-elle écrit, provoquant alors l’indignation de très nombreux internautes mais aussi de responsables politiques, parmi lesquels, le président du Conseil régional de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, qui avait alors décidé de porter l’affaire devant la justice.



L’Observatoire national contre l’islamophobie s’est déclaré « réjoui » du jugement. « Nous constatons que le tribunal correctionnel est allé au-delà des réquisitions du Procureur de la République, ce qui démontre la réalité de la gravité des propos qui avaient été tenus par Mme Catherine Blein » , a signifié l’instance, par la voix de son président Abdallah Zekri,.



Lire aussi :

Attentats de Christchurch : des plaintes annoncées contre une élue après un tweet islamophobe Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) a condamné, jeudi 6 février, Catherine Blein à un an de prison avec sursis et à une peine d’inéligibilité de trois ans pour apologie du terrorisme.Cette conseillère régionale de Bretagne, une élue ex-Front national, avait été poursuivie après un tweet posté le jour même des attentats contre les mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 15 mars 2019., avait-elle écrit, provoquant alors l’indignation de très nombreux internautes mais aussi de responsables politiques, parmi lesquels, le président du Conseil régional de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, qui avait alors décidé de porter l’affaire devant la justice.L’Observatoire national contre l’islamophobie s’est déclarédu jugement., a signifié l’instance, par la voix de son président Abdallah Zekri,.Lire aussi :