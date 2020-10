Attentat de Conflans : les syndicats unis contre l'obscurantisme et la stigmatisation des musulmans

« Face à l'obscurantisme, faisons grandir une société unie et fraternelle. » Dans un communiqué commun en date du mercredi 21 octobre, quinze organisations et syndicats représentants du corps enseignant, des étudiants ou encore des travailleurs ont condamné ensemble l’assassinat de Samuel Paty, décapité par un jeune terroriste de 18 ans à Conflans-Sainte-Honorine, et ont appelé à ne pas tomber dans le piège des divisions tendu par les terroristes.



Les signataires ont d'abord tenu à rappeler le rôle vital des enseignants dans la transmission des valeurs de liberté, chers à la démocratie. « Dans toutes nos écoles, en exerçant leur métier, les professeurs et l’ensemble des personnels font vivre les valeurs républicaines, la liberté, la laïcité, en leur donnant sens » , lit-on. Un rôle qui contribue à l’unification de la Nation autour de principes partagés, garantissant la construction d' « une République unie et fraternelle, diverse et respectueuse, éclairée et apte au débat démocratique » .



Plus qu’un hommage, cette tribune est un rappel à l’ordre, soulignant que s’en prendre aux enseignants, c’est aussi s'en prendre à la jeunesse : « C'est s'attaquer à ces hommes et ces femmes qui se chargent sur tout le territoire national d’enseigner les savoirs, d’initier au débat argumenté, d’éveiller l'esprit critique et d’assurer la liberté de conscience. C'est s'attaquer à l'ambition d'une école commune donnant à tous les jeunes les moyens de maîtriser leur avenir. »