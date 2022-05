Attentat contre la mosquée de Québec : pourquoi la peine réduite du tueur est confirmée par la Cour suprême

« complètement le nombre de personnes décédées, l’inqualifiable violence exercée, les motivations profondes de l’accusé et les répercussions dramatiques des gestes posés sur les membres des familles endeuillées, la communauté musulmane de Québec et la société en général »

« Tant le texte de la disposition que la preuve des débats parlementaires démontrent que le choix du législateur de limiter l’exercice à des périodes fixes de 25 ans était délibéré, au cœur de la disposition, de sorte que la mesure choisie par le juge empiétait sur le domaine législatif alors que le résultat aurait plutôt dû être la déclaration d’invalidité, laissant au législateur le soin d’adopter une nouvelle loi s’il le voulait »

Après avoir plaidé coupable de meurtres pour avoir assassiné six personnes et blessé cinq autres au Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), le tueur avait été condamné en 2019 à la prison à perpétuité assortie d’une impossibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Cette décision a été cassée par la Cour d’appel en 2020 et ramenée à 25 ans. Ces deux décisions posaient en parallèle un problème de constitutionnalité concernant l’article 754.51 du Code criminel, mis en place en 2011 par un gouvernement précédent.Cet article permet à un juge d’imposer aux personnes coupables de meurtres multiples plusieurs périodes d’inadmissibilité de 25 ans à la libération conditionnelle : 25 ans pour chaque victime. Pour Alexandre Bissonnette, le cumul pouvait donc atteindre 150 ans.En première instance, le magistrat qui a prononcé la sentence en 2019 avait considéré qu’une possibilité de libération conditionnelle dans les délais habituels occultait, rapporte La Presse Canadienne . Mais il avait également considéré que deux périodes consécutives de 25 ans sans possibilité de sortir de prison équivalaient à une violation de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit d’être protégé contre tout traitement ou peine cruel et inusité. Il avait donc fixé la période de sûreté minimum à 40 ans de prison.La Cour d’appel du Québec n’avait pas de désaccord concernant les éléments d’inconstitutionnalité, mais elle contestait le droit du tribunal de fixer lui-même la période d’inadmissibilité de la libération conditionnelle., a-t-elle expliqué dans sa décision de 2020.La Cour suprême devait trancher dans le vif. C’est maintenant chose faite. La décision du jour aura certainement des répercussions dans d’autres affaires criminelles au Canada. Les meurtriers ayant eu des sentences dans lesquelles le cumul des peines offre une période de détention ferme située entre 25 et 50 ans pourront en effet s’adresser aux tribunaux pour demander une réduction de la période d’inéligibilité à une libération conditionnelle après 25 ans, selon le Journal de Québec . Ces décisions seront prises au cas par cas les juges.Lire aussi :