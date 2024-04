Sur le vif Attaque à Bordeaux : la consommation d'alcool reprochée aux victimes la veille de l'Aïd al-Fitr Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 11 Avril 2024 à 23:30









Les deux victimes, âgées de 26 et 37 ans, « natifs du même village en Algérie, SDF pour l’un et hébergé par France Terre d’Asile pour l’autre, se trouvaient sur les pelouses à proximité du Miroir d’eau et consommaient de l’alcool » , a indiqué la procureure de la République, Frédérique Porterie. « Ils ont été invectivés aux alentours de 19h30 par un individu qu'ils ne connaissaient pas pour des raisons liées à leur consommation d’alcool. »



Les deux hommes ont été attaqués après qu'ils aient dit que cela ne le regardait pas. Ils se seraient aussi levés pour lui lancer des canettes de bière. L'un d'eux est mort de neuf coups de couteau, tandis que l'autre a été grièvement blessé. L'auteur des coups de couteau a, par la suite, été abattu par la police face à son « attitude menaçante » .



A ce stade, aucun élément ne milite « en faveur d'une attaque à connotation terroriste » , selon Frédérique Porterie.

