Attaque à Annecy : une fédération musulmane s'insurge contre les récupérations politiques « malsaines »

« les récupérations politiques », « malsaines »

« nombreuses mettant à l’index une fois de plus l’islam et l’immigration »

« les habitués de certains plateaux de télévisions se sont empressés pour commenter d’une façon pernicieuse et malsaine »

« de fortes chances qu’il ne soit pas un vrai chrétien »

« le mode opératoire des chrétiens n’est pas de tuer comme ça au couteau des bébés ».

« Nous craignons, que dans ce type de déclarations, se cache une volonté délibérée de vouloir renforcer les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les musulmans de France. Parler du mode opératoire des chrétiens, comme s’il en existe un, est en soi une offense insupportable à nos frères chrétiens. La violence n’a ni religion ni nationalité. Un vrai chrétien ne tue pas de la sorte, un vrai musulman ou un vrai juif non plus »

« Il est temps de prendre conscience qu’aucune religion n’enseigne à ses pratiquants la sauvagerie. Toutes les religions considèrent que l’assassinat d’une personne équivaut à l’assassinat de toute l’humanité et la préservation de la vie d’une seule personne équivaut à la préservation de la vie de toute l’humanité »,

« Aujourd’hui, nous sommes aux côtés de nos frères chrétiens pour leur dire haut et fort qu’aucun citoyen ne devrait être inquiété par l’agissement d’autrui, fut-il de même religion réelle ou supposée. »

Les réactions d'indignation se sont multipliées depuis jeudi 8 juin, date de l'attaque au couteau perpétrée contre des enfants en bas âge à Annecy. A l'instar de nombreuses organisations, l'Union des mosquées de France (UMF) a témoigné, vendredi 9 juin, de sa compassion aux victimes et à leurs proches. Dans le même temps, elle a dénoncéetdès l'annonce de la nationalité syrienne de l'assaillant, qui se revendique comme chrétien.Une fois cet élément connu,et dire, entre autres, qu'il existeou encore que, estime l'UMF.poursuit-elle. Avant de conclure :