Malgré les excuses de Michel Houellebecq, l’Union des mosquées de France ne recule pas, voici pourquoi

« Certes, notre foi nous enjoint d’être bienveillants avec celui qui reconnaît ses torts et exprime ses remords. Cependant, sans préjuger de l’appréciation par la justice des faits que nous lui reprochons, nous avons aussi le devoir de protéger notre collectivité par le recours à la justice pour dénoncer des propos que nous estimons dangereux »

« Autant pour le passage dans lequel il fait le lien entre islam et délinquance, il a fini par le juger "faux et stupide" avant de le rectifier et "de présenter ses excuses à tous les musulmans qu’il a pu offenser" »

« il n’est pas sûr que l’explication ainsi que la rectification qu’il en donne soient de nature à rassurer les musulmans de France ».

« Selon lui, ceux qui ont interprété ce passage comme "un appel à des attentats dirigés contre les musulmans" seraient des individus particulièrement "venimeux et faux". Sur ce point qui est au cœur de la plainte de l’UMF, nous pensons qu’il se trompe lourdement ou qu’il tente d’en minimiser la portée »,

« à peine une dizaine de pages noyées dans un amas de récits pornographiques ». « Nous estimons que de nombreuses questions graves ont été passées sous silence. Parmi elles, son soutien à la dangereuse et nauséabonde théorie du grand remplacement qui nous rappelle des périodes sombres de l’histoire de notre pays »,

Front populaire

« Il ne faut pas sous-estimer la dangerosité et la menace que représentent certaines déclarations. Ceux qui les tiennent ou continuent à les diffuser doivent prendre la mesure de la lourde responsabilité qui est la leur. »

, a-t-elle fait savoir., indique l’UMF. Mais s’agissant du passage dans lequel l’écrivain parle de « Bataclan à l’envers », affirme une fédération déçue d’un livre où sa démarche d’explication tient suraffirme-t-elle.Se référant aux attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, que personne ne souhaite voir se reproduire, l’UMF réaffirme donc le maintien de sa plainte contre Michel Houellebecq mais aussi Michel Onfray et la direction deLire aussi :