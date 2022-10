Assassinat de Malcolm X : l’erreur judiciaire reconnue, une forte indemnité versée à deux Afro-Américains

« aujourd'hui reconnue »

Deux Afro-Américains innocentés en novembre 2021 pour l'assassinat de Malcolm X en 1965 vont être indemnisés à hauteur de 26 millions de dollars par la ville de New York et 10 millions par l'Etat de New York, soit au total 36 millions de dollars, a confirmé à l'AFP leur avocat dimanche 30 octobre.Muhammad Aziz et Khalil Islam, décédé en 2009, ont passé une vingtaine d'années derrière les barreaux pour un crime qu'ils n'ont pas commis, celui de l'icône politique de la cause des Afro-Américains, tué le 21 février 1965 à la tribune de l'Audubon Ballroom, une salle de spectacle de Harlem.Les deux hommes, membres de Nation of Islam auquel avait aussi appartenu Malcolm X, avaient été condamnés en 1966. Muhammad Aziz a été libéré en 1985, Khalil Islam en 1987.Tous deux ont toujours clamé leur innocence. Il leur aura fallu attendre un quart de siècle après leur libération pour que l'erreur judiciaire soit reconnue, après la réouverture surprise de l'enquête en 2020 . Une injustice a étéet, selon Me David Shanies.Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, qui s'était allié à l'équipe d'avocats des deux ex-condamnés et l'organisation The Innocence Project luttant contre les erreurs judiciaires pour déposer une motion d'annulation devant la cour suprême de l'Etat de New York, avait présenté en 2021 lesdes autorités judiciaires américaines pour deset des