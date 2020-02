« Qui a tué Malcolm X ? » : en quête de justice, une enquête nécessaire

La série éclaire sur les méthodes de l’institution sous la direction de l’impitoyable John Edgar Hoover. Il est toujours assez surprenant de découvrir l’ampleur du dispositif d’espionnage mis en place par le FBI pour écouter, infiltrer voire détruire les mouvements nationalistes noirs. L’auteur du documentaire fait témoigner les agents chargés d’écouter en permanence les conversations des leaders de la NOI.Les archives du FBI sont accablantes et prouvent que l’agence a sciemment refusé de transmettre à la justice les éléments qui auraient permis d’innocenter deux des trois individus condamnés pour le meurtre de Malcolm X et d’inculper le probable véritable assassin.Dès 2010, Abdur-Rahman Muhammad avait d’ailleurs dénoncé sur son blog l’auteur, selon lui, du coup de feu mortel qui a ôté la vie de l’activiste afro-américain. Quelques mois plus tard, il a participé à lancer un appel pour la réouverture judiciaire du dossier Malcolm X.Pendant plusieurs années, l’historien s’est indigné que le meurtrier puisse toujours marcher en liberté sans être nullement inquiété, et ceci avec la bienveillance des autorités locales du New Jersey. Le 10 février 2020, le bureau du procureur du district de Manhattan a annoncé à CNN qu’il allait rouvrir l’enquête et travailler avec Innocence Project, une ONG dont le but est d’innocenter les personnes condamnées à tort. Les conclusions de l'examen préliminaire sont grandement attendues.Lire aussi :Et aussi :