Sur le vif Après un raid meurtrier à Jénine, une synagogue visée par une attaque à Jérusalem Rédigé par Lina Farelli | Samedi 28 Janvier 2023 à 00:30









L’assaillant a été abattu après sa fuite par la police israélienne. Celle-ci a indiqué que l'auteur de la tuerie est un Palestinien résident de Jérusalem-Est âgé de 21 ans.



Les condamnations de l'attaque ont afflué, de même que les marques de soutien au gouvernement israélien, à commencer par son allié américain. « Cette attaque contre des civils, au moment de la prière, et le jour des commémorations internationales des victimes de la Shoah, est particulièrement abjecte », affirme le ministère français des Affaires étrangères, qui a appelé i[« toutes les parties à éviter des actions susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence »]I.



L'attaque intervient au lendemain de la mort de neuf Palestiniens dans un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jénine, ville du nord de la Cisjordanie occupée. Des dizaines de blessés ont aussi été recensés lors de l'assaut visant, selon Israël,



Ces derniers épisodes risquent bien d'engager un important cycle de violences dans une région en proie à des tensions permanentes et qui ne voit pas émerger l'ombre d'une solution au conflit israélo-palestinien, plus encore avec une extrême droite au pouvoir en Israël.



