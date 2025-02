Sur le vif Après ses propos sur Gaza, la rédaction de RMC réclame l'éviction de Barbara Lefebvre Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 27 Février 2025 à 09:55





« Il faut vider Gaza. » Ces propos d'une grande gravité, tenus jeudi 20 février par la chroniqueuse de RMC Barbara Lefebvre sur la chaîne israélienne I24, ne sont pas passés inaperçus en France, à l'heure où Donald Trump ne cesse de promouvoir



« La plupart des kidnappés (israéliens) ont été kidnappés par des civils. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du Djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou un autre être payé au prix fort » , avait-elle déclaré, estimant qu’on ne pouvait que « soutenir le plan Trump et décider (…) que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge ».



Accusé de faire l'apologie de nettoyage ethnique, Barbara Lefebvre avait alors reçu un « rappel à l'ordre » de la direction de RMC, où elle intervient régulièrement à l’émission de débat Les Grandes Gueules. La rédaction de RMC veut qu'elle aille plus loin et réclame des sanctions contre la chroniqueuse. « Elle n’est plus digne d’avoir sa place devant un micro RMC » , a tranché la Société de journalistes (SDJ) de la radio. « Les chroniqueurs ont le droit d’avoir des opinions tranchées et de les défendre à l’antenne, écrivent les journalistes. Néanmoins, ces droits s’accompagnent de devoirs, parmi lesquelles le respect de la loi et de la dignité humaine, ainsi que l’interdiction de propager de fausses informations et de nourrir la haine et les préjugés » , a-t-elle jugé lundi 24 février. « Barbara Lefebvre n'a pas respecté ces devoirs. »



De son côté, la chroniqueuse ne regrette rien, jugeant dans un billet diffusé sur I24 que, « face à la barbarie, l’extrême gauche préfère s'attaquer à des mots, à des opinions, plutôt qu'aux véritables criminels" » . Alors que les appels au boycott de RMC se multiplient, une décision ferme est désormais attendue de la direction.



Pour la CGT RMC BFM, « des mesures exemplaires doivent être prises afin de préserver les valeurs de respect et d'humanité qui guident l'ensemble de nos programmes. (...) Un simple rappel de ses obligations et le maintien de Barbara Lefebvre à l'antenne conduira inévitablement nos auditeurs et téléspectateurs à penser que de tels propos sont acceptables dans le débat public et ne pourront que décrédibiliser les Grandes Gueules et entacher l'image de RMC » .



