Après la découverte d'un tag islamophobe visant la mosquée d’Illzach, la solidarité s'exprime

En matière d’islamophobie, les actes se suivent et se ressemblent. Mais les institutions concernées commencent à réagir systématiquement. Mercredi 26 avril, Fouzi Atil, le président de la mosquée Al Houda d'Illzach, une ville d’Alsace située près de Mulhouse, a déposé plainte auprès de la brigade territoriale de gendarmerie. Son objet, un tag islamophobe découvert dans l'après-midi même après la deuxième prière :, peint sur les cloisons protégeant un chantier situé à moins de cent mètres du lieu de culte.explique à Saphirnews le président.Dans un premier temps, les gendarmes ont estimé que la procédure passait par le dépôt d’une main courante. Puis, après réflexion, ils ont accepté un dépôt de plainte., précise le président d’Al Houda. En 2013, des tags islamophobes avaient été découverts sur le chantier de la mosquée alors en cours de construction. Fouzi Atil avait alerté les gendarmes qui ont fini par retrouver les fautifs grâce à des analyses scientifiques.Ce vendredi 28 avril, un rassemblement est prévu après la prière hebdomadaire, vers 14h. Le maire d’Illbach et des élus de Mulhouse seront présents et prendront la parole pour exprimer leur solidarité. Les présidents des Conseils régional et départemental du culte musulman ont indiqué qu’ils feraient également le déplacement.De son côté, Mohammed Moussaoui, le président de l’Union des mosquées de France (UMF), avait réagi dès mardi et, a fait savoir jeudi Musulmans de France (MF).Lire aussi :