Après l'attentat de Conflans, une mosquée de Bordeaux cible d’une attaque islamophobe

La mosquée Nur El-Mohamadi de Bordeaux, a été la cible de dégradations dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre. Des vitres ont été brisées et des tags ont été découverts sur un mur de la mosquée. Les phrases « Mahomet = Lâche » et « Vive la France » y étaient inscrits, accompagnés de croix celtiques et de croix de Lorraine, des symboles repris par l’extrême droite. Tout a été effacé très tôt après leur découverte et une plainte a été déposée.



Le préfet délégué pour la sécurité et la défense, Martin Guespereau, s'est entretenu avec les responsables du culte musulman, et leur a fait part du soutien de l'État. « Les investigations judiciaires sont en cours pour retrouver le ou les auteur(s) de ces faits » , a indiqué la préfecture dans un communiqué dénonçant les actes de violence sur la mosquée. « Des patrouilles seront déployées dès aujourd'hui aux abords des lieux de prières » , a-t-elle ajoutée.