Année hégirienne 1442 : le montant du nissab pour la zakat al-maal connu

nissab

En accord avec Dar El Fatwa de Musulmans de France et le Conseil théologique musulman de France, la Commission théologique de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris a déterminé le seuil () de la zakat al-maal pour l'année 1442/H (correspondant à l'année 2020/2021). Après consultation des données bancaires, le seuil a été calculé à partir de la moyenne annuelle du prix du gramme d'or (24 carats = 46,10 euros) et ainsi fixé à :soit 85 g (référence de calcul) x 46,10 eurosIl s'agit d'un devoir qui incombe à tout musulman de tout âge qui, remplissant les conditions, devra en verser le montant, à savoir : 2,5 % ou 1/40e de la somme épargnée ayant atteint le seuil fixé et plus durant l'année hégirienne écoulée.