Anderlecht : une église, une mosquée et une synagogue au cœur d'un parcours interconvictionnel (vidéo)

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la commune d’Anderlecht a eu la bonne idée d’organiser cette année un parcours interconvictionnel permettant aux habitants qui le souhaitent de visiter, le temps d’une journée, une église, une mosquée et une synagogue et d’aller à la rencontre de représentants chrétiens, musulmans et juifs. Les visites guidées, qui visent à valoriser un « beau melting pot » qui « cohabite depuis des décennies » dans la ville, ont été organisées dimanche 12 décembre. Des images de cette initiative salutaire ont été immortalisées par la chaîne BX1.