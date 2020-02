Allemagne : le CFCM condamne les attentats xénophobes de Hanau

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) condamne avec le plus grande vigueur les attentats terroristes perpétrés le 19 février au centre de l’Allemagne , faisant neuf morts et plusieurs blessés graves.Quelques jours auparavant, les institutions musulmanes d’Allemagne avaient exprimé leur inquiétude, notamment après l’arrestation, vendredi 14 février, de douze membres d'un groupuscule soupçonnés d'avoir planifié des attaques de grande ampleur contre des mosquées sur le modèle de l'auteur de l'attaque de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le CFCM présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et assure les institutions musulmanes allemandes de son soutien total et sa pleine solidarité.Le CFCM forme le vœu que la nation allemande reste unie et forte face aux adeptes de la haine et de la division et espère que les valeurs universelles qui animent l’immense majorité du peuple allemand soient réaffirmée avec force face à la xénophobie et au racisme.Paris, le 21 février 2020Mohammed MoussaouiPrésident du CFCM