Albertville : une mosquée touchée par un incendie, le maire en soutien aux responsables

« Comme vous l’avez certainement lu dans la presse, le feu a été mis à une poubelle à quelques mètres de la mosquée turque d’Albertville. Qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’un acte de vandalisme gratuit, je condamne bien évidemment ces pratiques irresponsables. Elles portent atteinte aux valeurs de respect mutuel qui animent les Albertvillois »

« Les forces de l’ordre mettent tout en œuvre, notamment grâce à la vidéosurveillance, pour retrouver le ou les auteurs de cet acte inacceptable. Je sais pouvoir compter sur leur efficacité et leur réactivité. Je me suis entretenu, aujourd’hui, avec Engin Seller, président de l'association locale, pour lui assurer de mon soutien et réaffirmer que mon combat reste celui du vivre ensemble et de la tolérance. Je reste déterminé et mobilisé pour la sécurité des biens et des personnes partout dans notre ville. »

Malgré le bras de fer qui les oppose, l'élu a fait part de son soutien aux responsables de la mosquée., a-t-il partagé sur Facebook mercredi 5 mai.De leur côté, les responsables de la mosquée ont annoncé, jeudi 6 mai, avoir porté plainte auprès des services de police.