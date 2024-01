Agression raciste au cutter : un septuagÃ©naire condamnÃ© Ã  un an de prison ferme

« bougnoule »

« tentative de meurtre »

L'affaire avait été fortement médiatisée, le procès et son issue bien moins. Le septuagénaire qui avait blessé un jardinier à coups de cutter après avoir proféré des insultes racistes a été condamné, lundi 15 janvier, par le tribunal de Créteil à un an de prison ferme. L'agression a eu lieu en novembre 2023 à Villecresnes, dans le Val-de-Marne.Le retraité, qui avait insulté sa victime de, a été reconnu coupable de violences volontaires en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, de dégradations et d'injures racistes. Il a été condamné à quatre ans de prison dont trois assortis d'un sursis probatoire de deux ans, conformément aux réquisitions du parquet. La peine d'un an ferme pourra être effectuée à domicile, sous bracelet électronique. L'homme, qui a présenté ses excuses lors de son procès, devra en outre payer 5 000 euros à la victime.Au sortir du procès, le jardinier s'est déclaré déçu car il souhaitait la requalification des faits de sorte à ce que le prévenu soit poursuivi pour. Le parquet a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas d'intention d'homicide, relevant que le pronostic vital de la victime n'avait jamais été engagé.Lire aussi :