Racisme : aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© insultÃ© de Â« sale bougnoule Â», un jardinier agressÃ© au cutter

Sur le vif Racisme : après avoir été insulté de « sale bougnoule », un jardinier agressé au cutter Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 21 Novembre 2023 à 01:00





« Sale bougnoule » , lui avait-il notamment répété, avant d'entailler la gorge du jardinier sur 10 centimètres de longueur.



La version des faits de Mourad, qui était présent avec deux collègues à la demande de la propriétaire voisine du septuagénaire, est corroborée par une vidéo prise par la victime et deux vidéos issues de caméras de vidéosurveillance dont un extrait a été diffusé par Mediapart. L'individu a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire lundi 20 novembre. Il est poursuivi pour « violence avec usage d'une arme » et « injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion » . Le parquet de Créteil n'a, en revanche, pas retenu la tentative d'homicide, ce qu'a regretté l'avocat de Mourad, Me Hosni Maati..



Après la révélation de l'affaire par « tentative d'égorgement islamophobe » , les réactions politiques à gauche ont rapidement émergé. « L'ignoble tentative d'égorgement arabophobe du Val-de-Marne est le résultat du laisser-aller raciste dans la sphère publique. La classe médiatico-politique doit se ressaisir. Pensées émues pour la famille de la victime et ses proches. Exigeons justice et tenons loin de nous le poison de la haine vengeresse. Ne nous abaissons pas au niveau des racistes. L'unité de peuple repose sur notre sang-froid » , a écrit sur X Jean-Luc Mélenchon.



« Si Mourad avait été l'agresseur, vous seriez déjà tous sur place. Pourquoi ? C'est un crime raciste. Mourad aussi a le droit à votre considération » , s'est ému le député (LFI) du Val-de-Marne, Louis Boyard.



« Le racisme en roue libre. Tous les Français quelles que soient leurs origines sont chez eux. L’extrême droite qui décomplexe jour après jour le racisme notamment anti musulmans est directement responsable de ces crimes. L’incitation à la haine raciale est un délit, pas une opinion » , a fait part le leader du Parti socialiste Olivier Faure.



Malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'individu a été remis en liberté. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé en mai 2024.



