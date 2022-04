Agression à Montpellier : les versions se contredisent, la piste islamophobe en question

« ne retrace qu'une partie des événements et il convient d'être particulièrement prudent »

L’agression de deux jeunes femmes musulmanes, mardi 12 avril à Montpellier, suscite l’émoi sur les réseaux sociaux. L’hypothèse d’une attaque à caractère islamophobe, appuyée par une vidéo devenue virale, a très vite été partagée mais elle s’est depuis fragilisée sans non plus être totalement évacuée, les versions des uns et des autres se contredisant. La vidéo qui a fait le buzz, a signifié le procureur de la république Fabrice Bélargent.Tandis que les mineures se déclarent victimes d’une agression raciste, le suspect, placé en garde à vue après rendu de lui-même au commissariat, évoque une agression homophobe, déclarant avoir été traité de. A Midi Libre, il raconte qu'il se promenait dans le parc avec son chien qui, sans laisse, s'était approché d'un banc où se trouvaient les adolescentes.Ces dernières, effrayées, auraient crié qu'il ne fallait pas que le chien les approche car l'animal serait « impur », plus encore en période de Ramadan, et qu'autrement, elles allaient. Il aurait alors déclaré, selon les plaignantes, que l'islam est(sic). Il réfute ces mots mais on entend cette phrase être prononcée par l'homme dans une autre vidéo.La situation s’est envenimée lorsque l'une des ados a sorti son appareil pour le filmer.déclare-t-il. C'est à ce moment-là que la scène est filmée., indique l’homme. Selon la vidéo, on le voit s'en prendre avec véhémence à une jeune femme et parvient à se saisir un smartphone avant de le jeter par terre.Le suspect, accusé d'avoir commis une agression raciste, a porté plainte pour atteinte au droit à l’image. L’enquête est en cours pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’affaire. L’agression a été néanmoins condamné par la préfecture de l’Hérault. Lire aussi :