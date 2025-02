Sur le vif Afrique du Sud : un imam ouvertement homosexuel tué par balles Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Lundi 17 Février 2025 à 19:15









« Deux suspects inconnus au visage couvert (…) ont commencé à tirer plusieurs coups de feu sur le véhicule » où se trouvait Moegsien Hendricks, son prénom à l’état civil, a indiqué la police dans un communiqué.



Une porte-parole de la police a confirmé à l’AFP l’authenticité d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux correspondant manifestement à une attaque ciblée. « Le motif du meurtre est inconnu et fait partie de l’enquête en cours », a-t-elle fait savoir. Néanmoins, selon la presse locale, il s’apprêtait à célébrer l’union d’un couple lesbien.



Originaire du Cap, Muhsin Hendricks, 58 ans, avait fait son coming out en 1996. Il dirigeait la mosquée Al Ghurbaah, à Wynberg, un lieu de culte ouvert aux LGBTQ+ « où les musulmans homosexuels et les femmes marginalisées peuvent pratiquer l’islam », indique le site Web de la fondation adossée à la mosquée. « Cette mosquée est un espace sûr pour ceux qui vivent à la périphérie de la société musulmane, souvent stigmatisés et ostracisés en raison de ce qu’ils sont, de la façon dont ils choisissent de s’identifier. »



Un documentaire nommé Le radical lui a été consacré en 2022. « Le besoin d’être authentique a été plus grand que la peur de mourir », y confiait Muhsin Hendricks s'agissant des menaces reçues en raison de son orientation sexuelle.



L’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA World), qui s’est dite « profondément choquée par la nouvelle du meurtre de Muhsin Hendricks » , demande aux autorités de « mener une enquête approfondie » sur ce qui pourrait être « un crime de haine ».



Des organisations musulmanes ont aussi condamné le crime. C'est le cas du Conseil judiciaire musulman d’Afrique du Sud qui, tout en estimant que les positions soutenues par Muhsin Hendricks sont incompatibles avec l'islam, a condamné « sans équivoque son meurtre et tout acte de violence visant les membres de la communauté LGBT + ou tout autre communauté » .



L’Afrique du Sud affiche l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde. Avec près de 28 000 meurtres enregistrés de février 2023 à 2024, d’après les dernières statistiques annuelles de la police, plus de 75 homicides y sont commis en moyenne par jour.



