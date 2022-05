Affaire Taha Bouhafs : les dessous d'un retrait qui embarassent, la gauche en ordre de pagaille

« une tempête d'attaques sans précédent »

« chaque jour »

« J'ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer. (...) J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. (...) Continuez à vous battre. Pour ma part j’ai essayé mais je n’y arrive plus »

« Taha Bouhafs retire sa candidature aux législatives. Une meute s'est acharnée contre lui. À 25 ans, c'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire »

« c'est un récit glaçant, précis et qui fait aussi état de conséquences graves sur la santé de la victime »

« le signalement qu’on a reçu samedi (7 mai) est d’une gravité que nous n’avons jamais rencontrée. On est bouleversés par ce qu’on a lu et entendu »

Depuis plusieurs jours, Taha Bouhafs est dans la tourmente et les nouvelles accusations de harcèlement et de violences sexuelles rendues publiques mercredi 11 mai l'y plongent encore plus.Le militant insoumis, investi un temps pour les législatives par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), a été contraint de retirer sa candidature dans la 14e circonscription du Rhône, du côté de Vénissieux, mais pas pour les raisons auxquelles le grand public a été amené à croire. Dans sa décision annoncée dans un communiqué dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mai, le journaliste avait déclaré subir, évoquant des menaces de mort et des calomnies subiesà son encontre., avait-il écrit.Avec une telle communication, il était compris par l'opinion publique que l'ex-candidat faisait alors uniquement référence aux attaques et aux violences pour partie jugées racistes à son égard, lui valant une pluie de soutiens affirmés du côté de la gauche, à commencer par La France Insoumise (LFI) et son dirigeant Jean-Luc Mélenchon., a soutenu, des le lendemain sur Twitter celui qui souhaite imposer une majorité de gauche à l'Assemblée nationale en juin.Mais coup de tonnerre. Il a été révélé mercredi 11 mai que la raison qui a précipité la chute de Taha Bouhafs est liée à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles qui ont été remontées à la cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de LFI. Celle-ci, qui aurait reçu quatre signalements, a été alertée vers le 5 mai et selon Caroline De Haas, membre du Parlement de l'Union populaire à France Info Même son de cloche pour la députée Clémentine Autain, qui affirme à Mediapart que