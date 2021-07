Affaire Mila : 11 personnes condamnées pour cyberharcèlement

« Surveillez votre pote Allah, s’il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du cul, j’les ai toujours pas sortis »

La sentence est tombée ce mercredi 7 juillet : le tribunal de Paris a prononcé des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis contre 11 des 13 personnes poursuivies pour le cyberharcèlement de Mila, la jeune femme à l’origine d’une vidéo polémique postée sur les réseaux sociaux en janvier 2020. Celle qui revendique son droit au blasphème avait posté en novembre 2020 une nouvelle vidéo sur Tik Tok dans laquelle elle réitérait ses critiques sur l'islam., avait-elle notamment lancé, provoquant alors unnumérique à son encontre. Selon son avocat Richard Malka, Mila a reçu par la suiteParmi les 11 personnes reconnues coupables, une a été condamnée pour menaces de mort en raison d’un courriel envoyé à l'adolescente tandis que les dix autres, qui n’avaient envoyé qu’un seul message sur Twitter, l’ont été pour harcèlement. Dans l’ensemble, rapporte Le Monde , les réquisitions du ministère public ont été suivies.A l’issue du procès, le procureur a demandé des: trois mois d’emprisonnement avec sursis pour trois personnes poursuivis pour harcèlement, et six mois de prison avec sursis pour neuf autres prévenus, renvoyés pour harcèlement et menaces de mort. Au bénéfice du doute, le ministère public avait réclamé la relaxe d’un 13e prévenu.Les accusés, âgés de 18 à 29 ans et pour la plupart sans antécédents judiciaires, ont plaidéde messages postés, sous le coup de la. Ces hommes et femmes, pour beaucoup athées, ont aussi été condamnés à verser à la jeune femme 1 500 euros chacun en raison des souffrances endurées, ainsi que 1 000 euros chacun pour les frais d'avocats.Pour le procureur qui espèreà l'issue du procès,Lire aussi :