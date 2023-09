Abdelkrim : Â« Je me retrouve Ã  dormir sur le canapÃ© Â»

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Abdelkrim : « Je me retrouve à dormir sur le canapé » Rédigé par Lalla Chems En Nour | Samedi 9 Septembre 2023 à 08:00









Je ne sais plus par quel bout prendre le problème. J'ai répudié ma femme deux fois, elle est en ce moment même dans la période de viduité. Je ne sais plus quoi faire, quoi penser, nous avons deux enfants ensemble et sommes mariés depuis 20 ans, mais depuis 10 ans tout a changé.



Lalla Chems En Nour, psychanalyste



A mon avis, vous avez fait une lourde erreur en acceptant que votre compagne fasse dormir vos enfants entre vous. Pour deux raisons : vous avez, d'une part, accepté d’emblée la fin de l’intimité de votre couple et, d’autre part, vous laissez votre femme manipuler les enfants pour servir son intérêt. La place des enfants n’est pas dans le lit des parents, sauf pour de petits moments privilégiés d‘exception et pour de chastes câlins. Chacun son espace réel et psychique. Donc, vous avez manqué d’attention, de sagacité et vous avez fait preuve d’une certaine naïveté.



Dans votre lettre, vous ne donnez aucune idée de votre propre comportement à son égard. Auriez-vous été trop exigeant ? Trop rigoureux ? Ou au contraire trop laxiste ? Ce qui est fort dommage dans votre cas à tous les deux, c’est que la discussion n’existe pas. Madame vous met devant le fait accompli, et vous souffrez en silence en vous laissant faire.



C’est bien ennuyeux que vos enfants soient laissés devant la télé des heures entières. Vous le savez, ce sont les parents qui doivent éduquer, accompagner les enfants dans leur développement, ce n’est pas la télé. Essayez de prioriser l’intérêt de vos enfants, dans la décision que vous avez à prendre, c’est votre responsabilité de père : soit vous parvenez à discuter avec madame pour analyser ensemble la situation et voir si quelque chose peut être sauvé, soit vous décidez de vous séparer.



Mais, si je puis me permettre, si vous ne vous remettez pas en cause, si vous n’essayez pas de comprendre ce qui a fait se dégrader votre situation maritale, vous prenez le risque de courir vers un nouvel échec lors d’une prochaine liaison. Ouvrez les yeux, cessez de vous cacher derrière cette fausse naïveté et affirmez-vous avec douceur et compréhension.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com