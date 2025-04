A La Rochelle, un match de la fraternité entre chrétiens et musulmans

« Vive l'unité dans nos religions ! »

« match de la fraternité »

« promouvoir le vivre ensemble avec nos différences ».

« En effet, nous allons nous affronter amicalement sur le terrain pour célébrer l’unité et la cohésion sociale »,

« C’est aussi un moment de partage et du dialogue interreligieux pour renforcer les liens entre les différentes confessions à travers ce premier match de la fraternité à la Rochelle. »

Unorganisé par les communautés catholique et musulmane de La Rochelle se tiendra dimanche 6 avril au stade Bograine, en pleine période de Carême pour les chrétiens. Une première initiée par l’Association culturelle islamique de la Charente-Maritime et la paroisse du Christ Sauveur, avec, pour intention, deindique-t-on dans un communiqué cité par Sud Ouest. Le curé et l’imam se retrouveront sur le terrain, promettent les organisateurs qui, à l’issue du match, proposeront le thé à la mosquée.Lire aussi :