A La Mecque, une attaque déjouée à la Mosquée sacrée par un homme prétendant être le Mahdi (vidéo)

C'est loin d'être la première fois qu'un homme clame être le Mahdi. Un épisode sanglant a d'ailleurs marqué l'histoire contemporaine de La Mecque. En novembre 1979, plusieurs centaines de fondamentalistes et d'opposants à la famille royale saoudienne ont pris en otage des pèlerins pendant plus de deux semaines en annonçant la venue du rédempteur attendu avant la fin du monde. Après plus de deux semaines d'occupation, la mosquée a fini par être prise d'assaut par les forces saoudiennes, avec l'aide du Pakistan et de la France. Leur chef ainsi qu'un grand nombre de ses partisans avaient alors été tués.