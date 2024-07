A Bruxelles, les musulmans pourraient ne plus disposer de tombes d'ici juin 2025

« Le problème est de taille à Bruxelles. D’ici juin 2025, il n’y aura plus de tombes disponibles pour les musulmans »

Les carrés musulmans manquent cruellement en France, en Belgique aussi. Les musulmans vivant à Bruxelles et désireux de se faire enterrer dans la région pourraient ne plus pouvoir disposer de places au cimetière multiconfessionnel d'Evere d'ici à juin 2025. L'alerte a été lancée le 9 juillet par le Conseil Musulman de Belgique (CMB), l'organe représentatif du culte musulman qui a évincé en 2023 l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). Douze communes bruxelloises sont associées à l'intercommunale gérant le cimetière multiconfessionnel d'Evere, où plus de neufs défunts sur dix qui y sont enterrés sont musulmans, selon Taha Zaki, vice-président du CMB, ce qui représente environ 800 enterrements par an., assure-t-il.Un terrain d'un hectare situé au nord de la commune de Schaerbeek pourrait offrir une solution, mais en raison des procédures administratives, il ne pourra être utilisé comme cimetière qu'en 2028, fait part l'agence Belga. Le CMB souhaite en parallèle entamer des négociations avec les gouvernements wallon et flamand afin de trouver une solution à moyen et long terme.