17 octobre 1961 : des appels pressants à la reconnaissance officielle d’un « crime d’Etat »

« Rendre de la dignité à ces mémoires invisibilisées, bafouées, c’est s’inscrire à contre-pied d'un récit national unique, c’est transmettre une mémoire complète pour construire les bases d’une société unifiée et solide. Reconnaître, visibiliser, valoriser, c’est permettre aux personnes touchées par ce passé de rester dignes et de panser leurs plaies. C’est permettre de ne jamais oublier »

« à la reconnaissance de ce crime d’État »

« reconnaître clairement et sans ambiguïté le massacre colonial et le crime d'Etat s'étant déroulé dans Paris le 17 octobre 1961 ».

« Cette reconnaissance officielle permettra de rétablir la vérité et la justice dont les familles et les proches sont en attente depuis six décennies »

« Elle est nécessaire également afin de redonner toute sa place à cet évènement tragique de notre Histoire et permettre la transmission de la Mémoire aux plus jeunes, dans un souci d’apaisement, de fraternité et de cohésion nationale. »

De nombreux hommages lors desquels des appels ont été lancés au gouvernement pour la reconnaissance d'un crime d'Etat ont été rendus à travers la France, particulièrement en Ile-de-France. C'est le cas à Noisy-le-Sec où une affiche de l'artiste Ernest Pignon-Ernest a été dévoilée sur la façade d'un immeuble. Une fresque dans laquelle on y voit les mains d'une personne qui se noie., a fait savoir Wiam Berhouma, la maire adjointe chargée à l'éducation populaire et à la transmission de la mémoire, en amont de la cérémonie lors de laquelle la majorité municipale a appeléA Stains, en Seine-Saint-Denis, une cérémonie de pose de la première pierre d'un gymnase portant de nom de Fatima Bedar a été organisée en présence de son frère. Fatima Bedar, origine de Stains, a été retrouvée morte noyée dans le canal de Saint-Denis à l'âge de 15 ans, devenant ainsi l'une des plus jeunes victimes de la répression du 17 octobre 1961.Le maire de Stains figure parmi les dix élus, ceux d'Allonnes, de Bobigny, de Fontenay-sous-Bois, de Gennevilliers, de Grigny, de La Courneuve, de l'Île-Saint-Denis, de Montreuil, de Nanterre et de Trappes, à avoir lancé un appel demandant solennellement à Emmanuel Macron de, estiment-ils.