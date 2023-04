PENDANT LE RAMADAN, SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Yémen : avant l'Aïd el-Fitr, une action caritative vire au drame, 85 morts Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 21 Avril 2023 à 19:30









Les autorités de Sanaa ont attribué la catastrophe à l’excès de monde présent dans la rue étroite menant à l’école. Selon un témoin interrogé par les houthistes, les citoyens avaient « été informés il y a près d’une semaine que de l’argent serait distribué sans condition » . Cette bousculade vient s’ajouter à un contexte d’épidémies, de manque d’eau potable et de faim aiguë, avec plus des trois quarts de la population dépendant d’une aide internationale qui ne cesse de diminuer. Le drame est intervenu dans la soirée du mercredi 19 avril à Sanaa, la capitale du Yémen aux mains des rebelles houthistes. Une bousculade s’est déclenchée lors d’une opération de distribution d’aide organisée pour la fin du Ramadan dans un école du quartier de Bab Al-Yemen par un commerçant.À l’avant-veille de l’Aïd el-Fitr célébrée vendredi 21 avril dans la région, des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour recevoir une aide de 5 000 riyals yéménites (8 euros) par personne, une somme qui permet de constituer un repas pour toute une famille dans ce pays très pauvre, en proie à la guerre.Des responsables houthistes ont affirmé qu’au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 322 ont été blessées. i[« Les gens se sont bousculés, les uns sur les autres, et ma tête a cogné un mur »,]I a relaté à l'AFP Alaa Saïd, un habitant de Sanaa de 28 ans. Une autre personne rescapée indique avoir étéUne vidéo diffusée par la chaîne de télévision des rebelles montre des corps entassés et des personnes grimpant les unes sur les autres pour tenter de se frayer un chemin. Le lieu du drame est bouclé par les services de sécurité des rebelles et les journalistes ne peuvent pas y avoir accès.Les autorités de Sanaa ont attribué la catastrophe à l’excès de monde présent dans la rue étroite menant à l’école. Selon un témoin interrogé par les houthistes, les citoyens avaient. Cette bousculade vient s’ajouter à un contexte d’épidémies, de manque d’eau potable et de faim aiguë, avec plus des trois quarts de la population dépendant d’une aide internationale qui ne cesse de diminuer.