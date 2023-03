Villeurbanne : la mosquée Othmane nouvellement agrandie inaugurée

C’est le grand jour : la mosquée Othmane de Villeurbanne a ouvert ses portes aux fidèles jeudi 16 mars pour les prières. La porte d’entrée a été symboliquement ouverte par le doyen, Hadj Gribis, un ancien soldat des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui âgé de 105 ans. Ouverte en 2006, la mosquée de Villeurbanne attirait un nombre croissant de fidèles. Ce succès a poussé ses responsables à construire un nouveau bâtiment à côté du premier édifice, de manière à augmenter la capacité totale d’accueil. L’ancien et le nouveau bâtiment partagent la même façade et sont reliés par une passerelle. Le chantier a débuté en juin 2019 et a été financé à 100 % par les fidèles.Résultat, l’ensemble, dirigé par le recteur Azzedine Gaci, offre maintenant deux salles de prière, un centre de documentation, des salles de classe et un espace de restauration. Le tout sur deux niveaux. En sous-sol, les fidèles les plus éloignés disposent de 45 places de parking. Une journée portes ouvertes permettant d'accueillir le grand public sera organisée samedi 18 mars pour marquer l'inauguration du nouvel espace.Lire aussi :