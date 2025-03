Valence : Marion Maréchal-Le Pen convoquée par la justice pour diffamation contre une école musulmane

« le même objectif que Daesh et Al-Qaïda, c'est-à-dire imposer la charia dans le monde »

La députée européenne d'extrême droite, Marion Maréchal-Le Pen, a été mise examen, mardi 11 mars, pour diffamation après avoir accusé l'association Valeurs et Réussite, qui gère une école privée musulmane à Valence (Drôme), d'être affiliée au mouvement des Frères musulmans.La petite-fille de Jean-Marie Le Pen, qui avait un temps rejoint les rangs du parti Reconquête lancé par Eric Zemmour, avait déclaré en octobre 2023, sur le plateau de CNews, que Valeurs et Réussite était en lien avec le courant frériste qui, selon la députée, poursuit « le même objectif que Daesh et Al-Qaïda, c'est-à-dire imposer la charia dans le monde », ceci afin de dénoncer la vente d'un terrain par la mairie pour l'école. Des propos qu'elle avait ensuite partagés sur les réseaux sociaux et qui avait contribué à mettre à mal les projets de l'association. Celle-ci, qui s'estime salie par de telles accusations, avait alors décidé de porter plainte en janvier 2024.Marion Maréchal-Le Pen sera jugée au tribunal correctionnel de Valence. L'avocat de l'association, maître Jean-Yves Dupriez, a salué sa mise en examen, rapporte France Bleu. « Ce procès doit avoir des répercussions importantes sur la manière dont on peut traiter publiquement des personnes de "Frères musulmans" et d'avoir des liens avec des terroristes », a-t-il indiqué. L'eurodéputée encourt jusqu'à 12 000 euros d'amende.