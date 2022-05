Une plateforme de promotion des hadiths authentiques lancée au Maroc

« d’apprendre, de discerner et de réaliser la certitude requise en matière de religiosité ».

« L'ordre royal de créer cette plateforme est une question qui relève de la responsabilité de préserver la religion,

Ainsi, mémoriser le noble hadith du Prophète, c'est préserver la religion ».

Comment s’assurer de la fiabilité des hadiths pour mieux les apprendre ? C’est l’ambition affichée de la nouvelle plateforme Mohammed VI pour le Hadith, lancée au Maroc lundi 9 mai par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.La plateforme , qui est le résultat d’une année de travail engagé par huit spécialistes, contient 10 000 recueils de paroles et actions prophétiques en arabe, avec des explications qui différencient les hadiths authentiques des hadiths faibles et de ceux fabriqués, rapporte Yabiladi . Elle entend permettre au grand public, selon le ministre Ahmed Taoufik,Une rubrique de questions/réponses est présente à cette fin.a-t-il fait savoir.Lire aussi :